В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно будет совершить две бесплатные пересадки Фото: Даниил НАЙХИН

В Курске с 1 июля на линии выйдут 113 новых автобусов различного класса вместимости. Среди них 26 автобусов «Газель City», рассчитанных в том числе на пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, а также 24 автобуса большого класса вместимости. Курсировать они будут строго по расписанию, с утра и до позднего вечера, пообещали в Правительстве региона.

С начала года в областной центр в рамках транспортной реформы поставили уже 193 новых транспортных средства: это автобусы Volgabus, Veсtor NEXT, «Газель City» и троллейбусы «Адмирал». Между маршрутами, которые они обслуживают, можно будет производить бесплатную пересадку при оплате по безналичному расчету. В течение 60 минут после оплаты первой поездки можно будет совершить две бесплатные пересадки. При этом каждый раз необходимо прикладывать банковскую карту, которой производилась первая оплата, к валидатору или терминалу водителя.

В новую маршрутную сеть входит 48 маршрутов общественного транспорта. Отслеживать изменения привычных схем движения общественного транспорта и построить свой маршрут можно с помощью планировщика маршрутов на сайте https://new.kurskmap.ru/