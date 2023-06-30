Курянин под давлением мошенников оформил крупный кредит

Когда мужчина понял что его обманули, он обратился в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянину позвонил неизвестный, представившись работником банка, выяснил, картами каких банков он пользуется, и сообщил о попытке оформления на его имя кредита неbpdtcnysvb/

Мужчину убедили в целях безопасности самостоятельно оформить кредит на 700 тысяч рублей и положить деньги на «безопасный счет», что он и поспешил сделать. 190 тысяч рублей он перевел на счета мошенников, а затем осознал, что ранее слышал о подобных действиях преступников и для подтверждения догадок обратился в полицию.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства преступления, проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых.

Полиция предупреждает: работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений. Единственно верное решение в такой ситуации – положить трубку и, если остались сомнения, проследовать в ближайший офис банка или позвонить на горячую линию, номер которой обычно указан на карте.