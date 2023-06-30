В Курске на Дружбе горела квартира

В 05:00 30 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в квартире на проспекте Дружбы в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ № 3, СП СЧ №1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь удалось потушить в 04:57. В двухкомнатной квартире площадью 42 квадратов на балконе поврежден оконный блок и вещи б/у. Пожарно-спасательными подразделениями спасен человек. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС региона.

К ликвидации пожара привлекали 30 человек и десять единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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