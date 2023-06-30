В Курском районе построят дом-интернат на 200 мест

Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 койко-мест в деревне Чурилово в Курском районе. Сейчас на объекте выполняются работы по забивке свай, установке фундаментов и ростверков.

По проекту двухэтажное строение будет разделено на четыре блока, из них два жилых, административный, а также корпус с жилыми ячейками, лечебными и вспомогательными помещениями. В каждой ячейке расположена жилая комната, передняя и санузел.

Всего на строительство дома-интерната предусмотрено 1,15 млрд рублей – средства федерального и областного бюджетов. В 2023 году на эти цели направлено более 387 млн рублей.

- Мы обеспечим комфортные условия проживания для инвалидов и престарелых людей в строящемся интернате, - пообещали в Доме Советов.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Демография».