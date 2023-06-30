В Курске горела школа

30 июня в 10.02 поступило сообщение о возгорании в учебном кабинете школы 48 в Курске (ул. Серегина 17). Площадь пожара составила 20 кв.м. Детей не было. Проведена эвакуация персонала 13 человек. Без пострадавших. Пожар ликвидирован.

Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

- К месту пожара выдвинулись силы и средства о второму рангу пожара. За 15 минут пожар был локализован и ликвидирован. К тушению привлекалось группировка около 50 человек личного состава и десять машин. На месте работают судебные эксперты для установления причин пожара. Огонь вспыхнул в кабинете химии на втором этаже. Площадь пожара - около 20 квадратных метров. В школе в 2022 году проводили контрольно-надзорные мероприятия и плановая проверка. Теперь будет проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, - прокомментировал ситуацию начальник ГУ МЧС России по Курской области Иван Лунев.