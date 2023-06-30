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НовостиОбщество30 июня 2023 6:20

В Курске тестируют мобильное приложение «Госуслуги.Дом»

Через него можно передавать показания и участвовать в общедомовых собраниях
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходит тестирование мобильного приложения «Госуслуги.Дом», созданное на основе приложения «ГИС ЖКХ».

Отметим, что Курская область, включая областной центр, на сегодняшний день является одним из пяти пилотных регионов, где проходит тестирование приложения.

Сервис создан для того, чтобы помочь гражданам:

- передавать показания приборов учета и следить за историей расходов из одного приложения;

- контролировать график работ по капитальному ремонту;

- следить за ежегодными отчетами управляющей организации;

- участвовать в общедомовых собраниях онлайн;

- подавать заявки в управляющую организацию и оперативно получать отчеты;

- получать новости от управляющей организации.

Приложение абсолютно бесплатно и доступно для скачивания на сервисах AppStore и Google Play.