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НовостиПроисшествия30 июня 2023 7:06

Суд ошрафовал курянку за избиение соседки

Женщина пустила в ход грабли
Ольга ДАНИЛОВА
Женщина отделалась штрафом

Женщина отделалась штрафом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Нанесение побоев соседке обернулись для жительницы Солнцевского района Курской области штрафом. Причиной конфликта стала скошенная у дома трава.

В Солнцевском районном суде рассмотрено дело против 47-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении административного правонарушения по факту причинения телесных повреждений своей 72-летней соседке.

Судом установлено, что 21 мая между женщинами произошел конфликт, причиной стала скошенная у дома трава.

В ходе ссоры 47-летняя женщина нанесла соседке несколько ударов деревянными граблями по бедрам, чем причинила ей телесные повреждения и физическую боль.

В ходе рассмотрения дела свою вину она отрицала, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд, исследовав все доказательства по делу, признал жительницу Солнцевского района виновной и оштрафовал ее на пять тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило, добавили в ведомстве.