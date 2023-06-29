29 июня в Курске прошла экологическая экскурсия для горожан. Её провели в рамках проекта «Зеленый Осип». Он стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива 2023».

Символ проекта — зеленый кот Осип. Его имя — аббревиатура, которая расшифровывается как:

отказ от вредных для природы средств;

сокращение отходов;

использование повторно предметов производства;

переработка компонентов.

Местом для экскурсии выбрали Первомайский парк — природоохранный объект в центре города.

Заведующий центром краеведческой информации библиотеки имени Семенова Павел Рыжков поведал слушателям историю курской крепости и Знаменского собора, Дома генерал-губернатора, посещения Курска императрицей Екатериной II.

Краевед также рассказал, как в парке появились памятник Александру Невскому, бюсты Героя Советского союза Боровых и Иосифа Сталина, который позже убрали.

В исполнении курских поэтов прозвучала пейзажная лирика, прозаики читали свои зарисовки. Для детей провели игру «На лесной опушке» и викторину, сообщает "Курская правда".

В будущем кроме экскурсий по природным объектам Курска организаторы будут проводить семейные мастер-классы. Поучаствовать в них смогут и взрослые, и юные куряне.