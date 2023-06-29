29 июня в Курске прошла экологическая экскурсия для горожан. Её провели в рамках проекта «Зеленый Осип». Он стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива 2023».
Символ проекта — зеленый кот Осип. Его имя — аббревиатура, которая расшифровывается как:
отказ от вредных для природы средств;
сокращение отходов;
использование повторно предметов производства;
переработка компонентов.
Местом для экскурсии выбрали Первомайский парк — природоохранный объект в центре города.
Заведующий центром краеведческой информации библиотеки имени Семенова Павел Рыжков поведал слушателям историю курской крепости и Знаменского собора, Дома генерал-губернатора, посещения Курска императрицей Екатериной II.
Краевед также рассказал, как в парке появились памятник Александру Невскому, бюсты Героя Советского союза Боровых и Иосифа Сталина, который позже убрали.
В исполнении курских поэтов прозвучала пейзажная лирика, прозаики читали свои зарисовки. Для детей провели игру «На лесной опушке» и викторину, сообщает "Курская правда".
В будущем кроме экскурсий по природным объектам Курска организаторы будут проводить семейные мастер-классы. Поучаствовать в них смогут и взрослые, и юные куряне.