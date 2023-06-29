В центре Курска перекроют дороги

Автомобилистам придется искать объезд Фото: Светлана ВОЛКОВА

На двух участках в областном центре перекроют движение. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, в связи с производственной необходимостью по прокладке сетей водопровода и канализации на улице Кати Зеленко от дома №9 до пересечения с улицей Володарского с 8:00 3 июля до 8:00 4 августа движение транспорта будет невозможно.

Ограничения также будут установлены и на улице Карла Маркса. От дома по адресу 71/25 до дома № 71/10 с 08:00 12 июля до 20:00 14 июля проезд будет закрыт из-за проведения ремонта на подземном газопроводе.

Ранее КП сообщала, что продолжается ремонт моста на «Боевой даче» в Курске.

Работы над мостом через реку Тускарь, протяженностью 66 метров начались в начале июне. Специалисты на данный момент занимаются подготовкой к бетонированию среднего пролета моста. Рабочие приварили металлические тяжи и установили на них подвесную деревянную конструкцию, которая поможет им провести ремонт. Специалисты уже отремонтировали одну из опор моста и сняли на ремонтируемом участке перильные ограждения. Вместо них пока установлены временные.