В Курской области вакцинировали домашних животных

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курской области охотоведы и государственные инспекторы по охране диких животных Минприроды региона совместно с сотрудниками ветеринарии разложили вакцину против бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вакцина предназначена для иммунизации, а также для снижения рисков бешенства среди диких животных. Съедобные приманки-брикеты выложили в местах сосредоточения животных и на проходных тропах. Благодаря им у животных формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев. Всего на территории охотничьих угодий Курской области было разложено 11 200 доз вакцины.