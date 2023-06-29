В дневных лагерях Курска отдохнули почти восемь тысяч ребят

Продолжают работу лагеря на базе школ № 1,17,20 29,52,53
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Лагеря дневного пребывания завершают свою работу.
В торжественной обстановке состоялось закрытие смены «Орлята России» лагеря дневного пребывания «Время первых» школы № 58.
Участниками праздника стали 260 школьников, которые отдохнули в лагере.
Председатель комитета образования Лидия Асадчих поздравила школьников и пожелала интересного и полезного продолжения каникул.
В комитете образования напомнили, что продолжают работу лагеря на базе школ № 1,17,20 29,52,53. Последним, 6 июля, завершит работу лагерь дневного пребывания школы № 52.
Всего в летний период организована работа 61 лагеря дневного пребывания на базе городских школ Курска. В них отдохнули 7893 ребенка.