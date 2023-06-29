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НовостиОбщество29 июня 2023 8:10

В курском парке сломался фонтан

Его починят до 10 июля по гарантии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В сквере «Молодежный» до 10 июля не будет работать фонтан.

Как рассказали в комитете ЖКХ Курска, представители подрядной организации, выполнявшей строительство фонтана и «Курскводоканала» выявили сбой в работе фонтана, который произошел из-за того, что вышел из строя датчик управления.

Как сообщают в ведомстве, случай поломки является гарантийным и поставщик предоставит новый датчик, который заменит неисправный.

Ранее КП сообщала, что в настоящий момент продолжается благоустройство скверов «Спортивный» по улице Менделеева и на пересечении улиц Союзная и Куйбышева. Работы проводятся благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Территория «Спортивного» уже подготовлена под монтаж 36 опор со светодиодными светильниками. Рабочие проложили кабельные линии наружного освещения.

72 аналогичные опоры появятся и во втором сквере.