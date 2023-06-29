В двух скверах Курска смонтируют освещение

Совсем скоро в двух скверах города Курска появится освещение.

В настоящий момент продолжается благоустройство скверов «Спортивный» по улице Менделеева и на пересечении улиц Союзная и Куйбышева. Работы проводятся благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Территория «Спортивного» уже подготовлена под монтаж 36 опор со светодиодными светильниками. Рабочие проложили кабельные линии наружного освещения.

72 аналогичные опоры появятся и во втором сквере. Строители, которые работают в Железнодорожном округе закупили необходимое оборудование и материалы. Общая протяженность сетей наружного освещения этой общественной территории составит более тысячи метров.

В рамках двух этапов, помимо устройства светового оборудования, в сквере «Спортивный» активно выполняются работы по мощению плиткой тротуарных дорожек и установке бортового камня. Укладка асфальтобетонного покрытия на территории участка уже полностью завершена.

На реконструируемом объекте между Союзной и Куйбышева выполнен весь комплекс подготовительных работ под установку новой тротуарно-тропиночной сети по основным направлениям пешеходного движения.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, на преображение двух скверов города в рамках национального проекта предусмотрено направить почти 47 млн. рублей из бюджетов всех уровней.