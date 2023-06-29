В Курске ремонтируют мост на Боевке

Продолжается ремонт моста на «Боевой даче» в Курске.

Работы над мостом через реку Тускарь, протяженностью 66 метров начались в начале июне. Специалисты на данный момент занимаются подготовкой к бетонированию среднего пролета моста. Рабочие приварили металлические тяжи и установили на них подвесную деревянную конструкцию, которая поможет им провести ремонт. Специалисты уже отремонтировали одну из опор моста и сняли на ремонтируемом участке перильные ограждения. Вместо них пока установлены временные.

Во время работ, дабы не препятствовать жителям города в посещении пляжей и парка перекрыта лишь половина моста. Для удобства пешеходов оборудован специальный временный настил. Все подготовительные работы входят в перечень первого этапа реконструкции, которым также предусмотрено снятие асфальтового покрытия, а также демонтаж лестничных сходов и всех перильных ограждений.

Следующим этапом станет очистка бетонных поверхностей моста и усиление перекрытий. На этом же этапе будет проводиться установка закладных деталей под устройство перильных ограждений, непосредственно установка самих сварных стальных перил, а также деформационного шва, который уменьшит нагрузку на конструкцию, возникающую в результате погодных явлений, пояснили в мэрии города.

На завершающем этапе будет смонтировано освещение арочной конструкции с двойной светодиодной гирляндой.

Завершение ремонта моста запланировано на конец августа текущего года.