Курян приглашают на выходные к Фету

Мероприятия пройдут 1 и 2 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ближайшие летние выходные куряне смогут провести в усадьбе Афанасия Фета. 1 июля состоится Летняя Ассамблея «АтмоСФЕРа Фета». В рамках мероприятия выступит Губернаторский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина, известный сомелье Дмитрий Куликов создаст праздничное настроение на авторской дегустации, а закуски от ресторана «Моцарт» подчеркнут вкус вин.

В Усадьбе расположен музей поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также запланированы прогулки на лошадях, мастер-класс от художников, пленэр, дворянские игры, фотосессия в тематических локациях. Рекомендуемый возраст – 18+

2 июля пройдет традиционный литературно-музыкальный праздник «Фетовские чтения» в новом формате «Фет – Мировой Поэт». На главной сцене стихи Афанасия Фета прочитают известные куряне и иностранные гости. Будет работать выставочная оранжерея, организуют творческие мастер-классы и детские активности, будет работать открытый микрофон.

Здесь же можно насладиться природой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Купить билеты можно в кассах краеведческого музея. Справки по телефонам: +7 (4712) 54-08-84 доб. 104; +7 (4712) 51-15-81. От краеведческого музея будет организован трансфер, количество мест ограничено.