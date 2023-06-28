В Курске рядом с рынком открыли пункт по отбору контрактников

В Сеймском округе Курска 28 июня открылся мобильный пункт по отбору граждан на военную службу по контракту.

В микрорайоне КЗТЗ рядом с Васильевским рынком открыли мобильный пункт, где любой желающий может заключить контракт с Министерством обороны РФ на военную службу.

На месте размещения пункта ведется информационная работа, поэтому любой желающий может обратиться к его работникам и получить ответы на все интересующие вопросы.

- Пункт разворачиваем не в первый раз, - рассказывает глава администрации Сеймского округа Андрей Борисов, - До настоящего момента уже с 49 жителями нашего округа заключены контракты.

- Самое главное требование при заключении контракта – желание, - говорит военный комиссар Центрального и Сеймского округа Игорь Ясько, - Вторым немаловажным моментом для приема на службу являются здоровье, а также специальные навыки. Именно от этих навыков и будет подбираться специальность. На сегодняшний день контракт в военкомате Центрального и Сеймского округа подписали около ста человек.