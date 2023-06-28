В Курске прошел фестиваль ГТО

Мероприятие прошло на стадионе «Трудовые резервы» Фото: Светлана ВОЛКОВА

На стадионе «Трудовые резервы» состоялся летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения Курской области. Он был посвящен 80-летию Победы в Курской битве. Соревнование проводилось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Участниками фестиваля стали 12 команд, в каждой – от восьми до 10 человек, возраст участников от 25 до 64 лет. Задания для команд организаторы разделили на четыре вида испытаний отдельно для мужчин и женщин. В частности, мужчинам от 25 до 59 лет необходимо было выполнить подтягивания на турнике, наклоны вперед стоя на гимнастической скамье, пробежать три или один километр, поднять туловище из положения лежа на спине.

Ранее КП сообщала, что на всероссийских детско-юношеских соревнованиях по легкой атлетике на призы Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сборная Курской области завоевала 15 наград.

Три золота в активе Савы Верютина – он стал сильнейшим в беге на 100 м, 400 м и в метании мяча. Илья Чураков дважды победил (в метании диска и копья) и финишировал вторым на 100-метровке. В активе Артема Демченко первые места в метании диска и копья и второй результат в метании ядра. Нелли Хрипкова завоевала золото в метании копья.