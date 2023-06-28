Женская волейбольная команда из Курска «ЮЗГУ – Атом» сменит название

Осенью в Курске пройдут важные соревнования Фото: Светлана ВОЛКОВА

Женская волейбольная команда «ЮЗГУ – Атом» сменит название на «Атом – Курск». Такое решение было принято по итогам голосования, которое прошло в социальной сети «ВКонтакте».

На выбор было предложено gznm названий. Среди них такие как «Атом – Курск», «Виктория», «Фаворит», «Заря» и «Искра». За вариант «Атом – Курск» проголосовало свыше 71% пользователей. Игроки клуба отметили, что и им это имя понравилось больше остальных.

Сейчас команда находится в отпуске, но тренерский штаб уже начал работу по подбору новых игроков. Первые сборы пройдут на базе «Сейм», они начнутся 10 июля и продлятся три недели.

Планируется, что в этом сезоне выступать волейбольная команда будет в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Косухина, подготовка зала уже началась. В сентябре в Курске пройдет первый этап Кубка России.