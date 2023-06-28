Два курских учителя победили во Всероссийском конкурсе

Учителя-победители представляют две школы областного центра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские педагоги стали победителями Всероссийского конкурса молодых учителей «Лучшие педагогические практики». Участие в конкурсе приняли 560 молодых педагогов из разных регионов России.

В результате конкурсного отбора экспертное жюри определило 102 лучшие работы, авторы которых были приглашены в Москву для участия в Летней школе победителей Всероссийского конкурса молодых учителей.

Среди победителей – Валерия Николаевна Золотухина и Александра Геннадьевна Миленина из школы №54 им. Героя Советского Союза Н.А. Бредихина Курска.

Ранее КП рассказывала, что в Кашарской школе Конышевского района Курской области идет капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Однако реконструкция школы идет с отставанием.

Ремонт начался 24 января, на обновление этой школы выделено более 43 млн рублей. До 20 июля подрядчик должен заменить кровлю, отремонтировать фундамент и отмостку, привести в порядок входную группу, системы отопления, водоснабжения, канализации, выполнить электромонтажные и внутренние отделочные работы. Также в планах ремонт пищеблока. Сдать объект по контракту должны до 20 августа.