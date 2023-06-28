Хор имени Пятницкого даст в Курской области бесплатные концерты

В Курске активно проходят различные культурные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках празднования 80-летия победы в Курской битве в области с 3 по 5 июля в Курской области пройдут концертные программы Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого. Об этом сообщает Правительство региона.

• 3 июля концерт состоится в городе Щигры во Дворце культуры «Аврора» в 18:00.

• 4 июля – в Курчатове во Дворце культуры в 18:00.

• 5 июля куряне услышат хор им. М.Е. Пятницкого в концертном зале «Свиридовский» в 19:00.

В Щиграх и Курчатове вход на концерты свободный. Пригласительные билеты на концерт в Курске с 28 июня можно будет получить в кассах филармонии на улицах Перекальского и Сонина.

Ранее КП сообщала, что 1 июля в Усадьбе поэта Афанасия Фета пройдет мероприятие «АтмоСФЕРА Фета» в стиле XIX века. В программе – выступление Губернаторского оркестра под управлением Сергея Проскурина, дегустация вин от сомелье и фотосессии в тематических локациях.