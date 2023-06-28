Мэр увидел курские парки и раскритиковал их состояние

Особенно не понравился главе вид трех городских скверов Фото: Даниил НАЙХИН

- И курян, и меня возмущают состояние зеленых насаждений и содержание парков и скверов. Считаю критику по этим вопросам заслуженной и справедливой, - сообщил мэр Курска Игорь Куцак в соцсетях.

Он рассказал, что обсудил с подрядчиками неудовлетворительные результаты их работы по озеленению и содержанию общественных пространств:

- Особо сильно меня возмутило состояние парка Героев Гражданской войны, сквера «Молодежный» и сквера за центром досуга «Ассоль».

Сбора веток, продувания, подметания и вывоза мусора недостаточно, чтобы общественные территории были ухоженными и красивыми. Темпы спила сухостойных и аварийных деревьев тоже низкие. Будем пересматривать существующие условия муниципальных контрактов и технических заданий, расширяя перечень обязательных работ. Требуется кардинальная смена подхода к работе и усиленный контроль за деятельностью подрядчиков.

Очевидно, что сейчас современной и единой концепции озеленения городских территорий нет. Подрядчики работают по устаревшим лекалам, и мы намерены это изменить. К осени коллеги соберут предложения по новым подходам в городском озеленении.