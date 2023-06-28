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НовостиДеловой Курск28 июня 2023 6:26

Мэр увидел курские парки и раскритиковал их состояние

Также Игорю Куцаку не понравилось озеленение города
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Особенно не понравился главе вид трех городских скверов

Особенно не понравился главе вид трех городских скверов

Фото: Даниил НАЙХИН

- И курян, и меня возмущают состояние зеленых насаждений и содержание парков и скверов. Считаю критику по этим вопросам заслуженной и справедливой, - сообщил мэр Курска Игорь Куцак в соцсетях.

Он рассказал, что обсудил с подрядчиками неудовлетворительные результаты их работы по озеленению и содержанию общественных пространств:

- Особо сильно меня возмутило состояние парка Героев Гражданской войны, сквера «Молодежный» и сквера за центром досуга «Ассоль».

Сбора веток, продувания, подметания и вывоза мусора недостаточно, чтобы общественные территории были ухоженными и красивыми. Темпы спила сухостойных и аварийных деревьев тоже низкие. Будем пересматривать существующие условия муниципальных контрактов и технических заданий, расширяя перечень обязательных работ. Требуется кардинальная смена подхода к работе и усиленный контроль за деятельностью подрядчиков.

Очевидно, что сейчас современной и единой концепции озеленения городских территорий нет. Подрядчики работают по устаревшим лекалам, и мы намерены это изменить. К осени коллеги соберут предложения по новым подходам в городском озеленении.