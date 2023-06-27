28 июня в Курской области прогнозируют грозы и до +22

Днем будет облачно Фото: Даниил НАЙХИН

28 июня по данным МЧС региона в Курской области будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем - небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах будет туман. Ветер западной четверти ночью 2-7, днем 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 10-15°, днем 17-22°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,10 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

28 июня возможно увеличение количества ДТП в Курской области, сообщает МЧС региона.

С помощью 12 камер Росавтодор осуществляется контроль за состоянием дорожного полотна и параметрах метеорологической обстановкой на участках федеральных автомобильных трасс (на 459, 495, 528, 557, 585 км трассы М-2; на 40, 54, 88 км трассы А-142; на 49, 72, 138, 101 км трассы Р-298 (А-144).