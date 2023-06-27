В центре Курска ремонтируют дорожные съезды

Обе дороги ведут к зоне общественного отдыха "Боева дача" Фото: Даниил НАЙХИН

На улицах Челюскинцев и Льва Толстого в Курске ремонтируют съезды. В этом году эти две улицы вошли в список ремонтных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Предварительно на двух объектах были выполнены фрезеровочные работы и уложено новое асфальтобетонное покрытие, а также здесь заменили люки канализации и бортовой камень. Обе дороги ведут к зоне общественного отдыха "Боева дача", где расположены зоны активного отдыха и пляж.

Как только все ремонтные работы подойдут к завершению, по итогу на дорогах появится новая разметка.

Напомним, что в этом году в областном центре на этот год предусмотрен капитальный ремонт 36 участков автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет почти 39 километров. Об этом сообщает мэрия Курска.