1 июля в курскую Усадьбу Афанасия Фета приглашают гостей

В течение года здесь проходят различные культурные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

В минувшую субботу в музее «Усадьба А.А. Фета» прошел фестиваль классического и современного искусства «Лето у Фета». В этот вечер для гостей была организована концертная программа солистов филармонии Анны Сидоренко и Ольги Тарабаровой, поэт Роман Рубанов прочел стихи собственного сочинения, а участники театра-студии «Гастион» представили зрителям литературные постановки.

Под открытом небом для детей прошли художественные мастер - классы и пленэры от курских художников, дополнил атмосферу образцовый ансамбль современного танца «Изюминка».

Усадьбу окружают река и пруд Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гости приняли участие в «открытом микрофоне» и прочли любимые стихотворения со сцены, попробовали себя в роли актеров и художников.

Ближайшее мероприятие в усадьбе состоится 1 июля. «АтмоСФЕРА Фета» пройдет в стиле XIX века. В программе – выступление Губернаторского оркестра под управлением Сергея Проскурина, дегустация вин от сомелье и фотосессии в тематических локациях.

Здесь можно найти прекрасные локации для фотосъемки Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Усадьба А.А. Фета – одно из любимых мест курян и гостей Соловьиного края. Мы решили сделать новую серию летних культурных мероприятий, где каждому будет интересно. Например, в сценарий традиционных «Фетовских чтений» внесли литературно-музыкальный микс, поэтико-гастрономическую поляну и развлечения для детей, - отметила министр культуры региона Юлия Полетыкина.