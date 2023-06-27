Курский школьник снял видеоролик и проехал по России на Поезде Памяти

Ученик школы №10 Артем Миранков единственный курянин, вошедший в число 90 победителей патриотического культурно-образовательного проекта.

Участниками проекта стали школьники из Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Армения. Победители получили возможность посетить 14 населенных пунктов России и Республики Беларусь. В число 200 счастливчиков вошли 90 россиян. Среди них – десятиклассник 10-й школы Курска Артем Миранков. Он стал единственным курянином, победившим в проекте.

— В Поезд Памяти попал благодаря победе в конкурсном отборе, в рамках которого снимал видеоролик «Наше общее прошлое» и писал эссе, в котором отразил важность данного проекта для меня, — рассказал Артем «Курской правде».

Стартовал «Поезд Памяти» 20 июня. За это время участники успели проехать несколько городов, каждый из которых запомнился чем-то особенным.

В Санкт-Петербурге участники посетили Пискаревское кладбище, на котором покоятся сотни тысяч горожан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Артем Миранков подчеркнул, что для него лично это мероприятие было особенно важным: его прадед защищал Ленинград во время блокады. Также участники «Поезда памяти» побывали в Нижнем Новгороде. Им удалось увидеть городскую панораму с вершины кремлевской колокольни высотой в 50 метров.