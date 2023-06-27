В Курске на четырех улицах ликвидировали обрывы проводов

С начала года почти 400 раз специалисты ремонтировали уличное освещение в областном центре Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городе ремонтируют наружное освещение.

Комитет ЖКХ Курска обрабатывает заявки, которые поступают от жителей, заметивших неисправности. За минувшую неделю таких заявок поступило более 20.

Как сообщили в комитете ЖКХ, с 19 по 25 июня специалисты подрядной организации после устранения повреждений на воздушных линиях наружного освещения восстановили освещение по улицам: Семеновская, Димитрова, Обоянская, Межевая, Черняховского, Советская, Косухина, Константина Воробьева, а также на Южном переулке и Магистральном проезде.

За это время также были ликвидированы последствия обрывов линий уличного городского освещения. Такие неполадки были на улицах: Народная, Никитская, 2-я Рабочая и на 1-м Промышленном переулке. Подрядчик выполнил работы по подвеске самонесущих изолированных проводов.

Как отметили в комитете ЖКХ, в рамках муниципальных контрактов на техническое обслуживание и оперативное управление сетями наружного освещения выполнены 394 заявки с начала 2023 года.