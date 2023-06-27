1 июля в Курске откроется выставка «Иное восприятие»

Выставка «Иное восприятие» – это совместный проект Курского областного краеведческого музея и Курского музыкального колледжа-интерната слепых. На рисунках студентов можно увидеть различные уголки нашей страны и музейные экспонаты Курского областного краеведческого музея.

За период своей деятельности колледж дал путевки в жизнь многим студентам: более 2000 человек стали руководителями различных коллективов художественной самодеятельности, солистами музыкально-эстрадных объединений и филармоний. Сейчас в колледже обучаются около ста человек из всех регионов страны.

Студенты Агафонов Дмитрий, Москалева Жанна, Колмыкова Полина, Кочугуева Кристина, Соцков Тимофей не только прекрасно играют на музыкальных инструментах, но и рисуют.

Дмитрий Агафонов принял участие в конкурсе «Особые таланты 2023» в номинации живопись, Москалева Жаннна получила Диплом за 2 место в конкурсе «Вот моя деревня, вот мой дом родной».

Выставка «Иное восприятие» открывается 1 июля в 15:00 и будет работать по 23 июля.

Приходите! Выставка входит в состав основной экспозиции музея, ознакомиться с ней можно после приобретения входного билета в музей.