В Курске в ДТП пострадали два водителя 19 и 84 лет

За три дня за вождение в пьяном виде лишились прав 26 водителей Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 24 июня примерно в 08:35. в районе дома № 129 по улице Ильича в Курске.

По предварительным данным, здесь произошло столкновение автомобиля «Крайслер Неон», под управлением 19-летнего парня., следовавшего по улице 3-я Щигровская со стороны улицы Восточная в направлении 8 Марта, и встречного автомобиля ВАЗ-21011, под управлением 84-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение, сообщили в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

С 23 по 25 июня в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, в которых семь участников дорожного движения получили ранения.

За вождение в пьяном виде отстранили от управления 26 водителей, еще шесть отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, четыре водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения). Выявлено 117 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего за эти дни выявлено 8766 нарушений ПДД РФ, из них 7152 нарушений скоростного режима.