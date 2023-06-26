Курянин завоевал "серебро" на соревнованиях по дзюдо

Воспитанник Областной спортивной школы олимпийского резерва Симеон Чертушкин в Севастополе завоевал серебряную медаль Межрегиональных соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Парень выступал в весовой категории 73 килограмм, в которой на награды претендовали 14 борцов.

В турнире приняли участие спортсмены из Свердловской, Тульской, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Москвы.

Поздравляем дзюдоиста и его тренера Ирину Боломутову!

Ранее КП сообщала, что на всероссийских детско-юношеских соревнованиях по легкой атлетике на призы Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сборная Курской области завоевала 15 наград.

Три золота в активе Савы Верютина – он стал сильнейшим в беге на сто и 400 метров и в метании мяча. Илья Чураков дважды победил (в метании диска и копья) и финишировал вторым на 100-метровке. В активе Артема Демченко первые места в метании диска и копья и второй результат в метании ядра. Нелли Хрипкова завоевала золото в метании копья.