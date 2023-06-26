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НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:04

В Курске горел автомобиль

ЧП произошло на улице Кольцова утром 26 июня
Ольга ДАНИЛОВА

В 09:48 26 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Кольцова в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №4 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 09:56. В результате пожара в автомобиле «Митсубиси» поврежден моторный отсек. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 13 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.