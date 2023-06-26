Под Курском ремонт сельской школы идет с отставанием

В регионе идет подготовка школ к новому учебному году Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Кашарской школе Конышевского района Курской области идет капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Ремонт начался 24 января, на обновление этой школы выделено более 43 млн рублей. До 20 июля подрядчик должен заменить кровлю, отремонтировать фундамент и отмостку, привести в порядок входную группу, системы отопления, водоснабжения, канализации, выполнить электромонтажные и внутренние отделочные работы. Также в планах ремонт пищеблока. Сдать объект по контракту должны до 20 августа.

Сейчас работы выполнены на 51%. Специалисты регионального Министерства образования и науки заявили, что темпы работ недостаточные, есть отставание от графика.

Представители подрядчика заверили, что смогут завершить капремонт до конца июля. Заместитель губернатора поручил Министерству образования и науки и районной администрации взять на особый контроль выполнение ремонта в Кашарской школе.

Также строится площадка для выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в поселке Конышевка. Работы идут в рамках национального проекта «Демография».

Площадка будет включать 26 элементов: гимнастические скамьи, мишени, брусья, турники, силовые тренажеры и прочее. Общая стоимость – 3,25 млн рублей. Завершить строительство должны до 15 июля.

В прошлом году Конышевский район стал лучшим в Курской области по доле жителей, принявших участие в выполнении нормативов «Готов к труду и обороне», от общей численности населения.