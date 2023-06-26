Двое мужчин чудом спаслись, перевернувшись в лодке

Курян просят соблюдать правила безопасности на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двоих мужчин удалось вытащить из реки Тускарь в Курске спасателям пляжа «Локомотив». Отдыхающие плыли на лодке без спасжилетов. В один момент лодка перевернулась, люди оказались за бортом. На помощь дежурных спасателей позвали очевидцы. На берегу одному из спасенных была оказана первая доврачебная помощь, рассказали в ГУ МЧС региона.

Ранее КП сообщала, что спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области совместно с представителем ВОСВОД при патрулировании реки Сейм вытащили запутавшегося в водорослях 41-летнего мужчину.

Происшествие случилось на противоположной стороне от официального пляжа "Здоровье". Спасенный отдыхал с друзьями на берегу реки. При купании понял, что не в силах выбраться на берег самостоятельно и начал тонуть.

Патрулировавшие спасатели мгновенно среагировали. Затащили мужчину в лодку, освободили от водорослей и доставили на берег.

С начала купального сезона на водоемах Курской области зарегистрировано пять трагических происшествий. Все они произошли на так называемых «диких» пляжах.