В Курске на пожаре пострадала девушка

В 09:03 26 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании дома на улице Вторая Фатежская в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №3 г. Курск, СП СЧ №1 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС огонь потушили в 09:12. В жилом деревянном доме выгорела комната. Пострадала 24-летняя женщина, ее доставили в больницу.

На пожар выезжали 19 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России десять человек, три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.