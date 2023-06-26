Курские легкоатлеты завоевали 15 медалей на всероссийском турнире

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

На всероссийских детско-юношеских соревнованиях по легкой атлетике на призы Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата сборная Курской области завоевала 15 наград.

Три золота в активе Савы Верютина – он стал сильнейшим в беге на 100 м, 400 м и в метании мяча. Илья Чураков дважды победил (в метании диска и копья) и финишировал вторым на 100-метровке. В активе Артема Демченко первые места в метании диска и копья и второй результат в метании ядра. Нелли Хрипкова завоевала золото в метании копья.

Три вторых места занял Ростислав Шатунов – в метании ядра, диска и копья. Две бронзы выиграл Владимир Левченко – в метании мяча и ядра.