В Курске спасатели вытащили из реки мужчину, который запутался в водорослях

С начала купального сезона на водоемах Курской области зарегистрировано пять трагических происшествий Фото: Светлана ВОЛКОВА

Спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области совместно с представителем ВОСВОД при патрулировании реки Сейм вытащили запутавшегося в водорослях 41-летнего мужчину.

Происшествие случилось на противоположной стороне от официального пляжа "Здоровье". Спасенный отдыхал с друзьями на берегу реки. При купании понял, что не в силах выбраться на берег самостоятельно и начал тонуть.

Патрулировавшие спасатели мгновенно среагировали. Затащили мужчину в лодку, освободили от водорослей и доставили на берег.

О ЧП рассказали в МЧС Курской области.

С начала купального сезона на водоемах Курской области зарегистрировано пять трагических происшествий. Все они произошли на так называемых «диких» пляжах.

На водоемах региона ежедневно работают более 200 оперативных групп с участием должностных лиц органов местного самоуправления, ГИМС, УМВД, Росгвардии, ВОСВОД, Совета Отцов, казачества, добровольцев и других.

Основное внимание обращают на исключение случаев нахождения на воде детей без сопровождения взрослых, а также на недопущение распития спиртных напитков.