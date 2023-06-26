В Курске ночью сгорел дом

В 04:30 26 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Нижняя Раздельная в Курске.

На место происшествия были выезжали пожарные ПСЧ №4 Курска, ПСЧ № 2 Курска, ПЧ № 20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:50, ликвидировано в 05:15.

В результате пожара поврежден жилой дом общей площадью 150 квадратов, по всей площади. Без пострадавших.

Огонь тушили 36 человек и восемь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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