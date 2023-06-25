30 июня юристы проведут бесплатные консультации для курян

30 июня с 9 утра до 16 часов специалисты регионального отделения «Ассоциация юристов России» проведут прием граждан. Куряне смогут получить консультации по земельным и наследственным правоотношениям, взысканиям задолженности, защите прав потребителей и прочим вопросам.

Вести прием будут юристы реготделения «Ассоциация юристов России», преподаватели юридического факультета КГУ, уполномоченный по правам человека в регионе, сотрудники Федеральной службы судебных приставов, а также члены Адвокатской палаты области.

Консультацию можно получить на базе Центра бесплатной юридической помощи. Ее адрес: Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123.

Уточнить подробности можно по телефонам: 8(4712)70-03-46; 8-951-314-56-22