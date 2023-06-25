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НовостиПроисшествия25 июня 2023 8:38

В Курской области суд продлил арест мужчине, который покалечил человека вилками

Также он применил силу в отношении участкового
Анна ГРЕБЕНКИНА

Октябрьский районный суд продлил срок содержания под стражей местному жителю. Его обвиняют в ряде преступлений, среди которых - причинение телесных повреждений мужчине двумя столовыми вилками

По версии следствия, в сентябре 2020-го пьяный обвиняемый применил силу в отношении участкового, а также публично оскорбил его. Кроме того, в марте того же года он поранил мужчину двумя вилками. Столовые приборы использовались в качестве оружия.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, с учетом того, что обвиняемый скрывался от расследования более трех лет, срок содержания под стражей ему продлили на месяц.