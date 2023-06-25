29-летнего рецидивиста из Курской области осудили за мошенничество, кражу ювелирки и телефона

В Курской области осудили 29-летнего рецидивиста за мошенничество, кражу ювелирных изделий и телефона. Об это сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В июле 2022-го мужчина гостил у своего знакомого. После совместного распития алкоголя обвиняемый снял с шеи спящего товарища цепочку с крестиком стоимостью более 25 тысяч рублей. В сентябре того же года в компании приятелей мужчина тайно похитил телефон за 19 тысяч. А в октябре на автобусной остановке он попросил у прохожего мобильник, чтобы позвонить, а сам скрылся с техникой. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Ранее неоднократно судимого мужчину и на этот раз признали виновным. Его приговорили к трем годам в колонии особого режима. Кроме того, курянина лишили водительских прав на 3 месяца 18 дней.