"Стояли и стоим на страже интересов Родины": курский губернатор поддержал выступление Президента РФ

Старовойт призвал сплотиться вокруг Владимира Путина Фото: Светлана ВОЛКОВА

После выступления Президента РФ Владимира Путина о текущей ситуации в стране курский губернатор Роман Старовойт обратился к жителям региона.

- Мы как приграничный регион стояли и стоим на страже интересов Родины и не дадим сейчас развалить страну и разрушить государство! Главный враг вне наших границ — обстреливает мирные населенные пункты нашего региона. Вот с этим нужно бороться. Сейчас, как никогда, нужно сплотиться вокруг нашего национального лидера — верховного главнокомандующего Владимира Путина. Убежден, только тогда мы одержим победу! - сказал Роман Старовойт.

Напомним, в своем обращении 24 июня глава государства сказал:

- Действия, которые раскалывают наше единство - отступничество от своего народа. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.