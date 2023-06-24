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НовостиПолитика24 июня 2023 9:21

"Стояли и стоим на страже интересов Родины": курский губернатор поддержал выступление Президента РФ

Роман Старовойт обратился к жителям региона 24 июня
Ольга ДАНИЛОВА
Старовойт призвал сплотиться вокруг Владимира Путина

Старовойт призвал сплотиться вокруг Владимира Путина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

После выступления Президента РФ Владимира Путина о текущей ситуации в стране курский губернатор Роман Старовойт обратился к жителям региона.

- Мы как приграничный регион стояли и стоим на страже интересов Родины и не дадим сейчас развалить страну и разрушить государство! Главный враг вне наших границ — обстреливает мирные населенные пункты нашего региона. Вот с этим нужно бороться. Сейчас, как никогда, нужно сплотиться вокруг нашего национального лидера — верховного главнокомандующего Владимира Путина. Убежден, только тогда мы одержим победу! - сказал Роман Старовойт.

Напомним, в своем обращении 24 июня глава государства сказал:

- Действия, которые раскалывают наше единство - отступничество от своего народа. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.