Курский губернатор 24 июня провел оперативку с силовиками

Власти региона призвали курян не поддаваться на провокации
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Как ранее сообщала КП, ночью 24 июня российские военные отработали по БПЛА в Курске.
По словам главы региона Романа Старовойта, сейчас обстановка в регионе остается напряженной.
- Провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств и руководством нашего ДНД. Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены.
Не будем давать шанса посеять панику в нашем регионе: прошу оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации. Новых дополнительных мероприятий на территории Курской области на данный момент не введено. Если что-то изменится — обязательно проинформирую, - добавил Старовойт.