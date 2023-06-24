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НовостиПолитика24 июня 2023 7:39

Курский губернатор 24 июня провел оперативку с силовиками

Новых дополнительных мероприятий в регионе на данный момент не введено
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Власти региона призвали курян не поддаваться на провокации

Власти региона призвали курян не поддаваться на провокации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как ранее сообщала КП, ночью 24 июня российские военные отработали по БПЛА в Курске.

По словам главы региона Романа Старовойта, сейчас обстановка в регионе остается напряженной.

- Провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств и руководством нашего ДНД. Все находимся на рабочих местах. При этом меры безопасности усилены.

Не будем давать шанса посеять панику в нашем регионе: прошу оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации. Новых дополнительных мероприятий на территории Курской области на данный момент не введено. Если что-то изменится — обязательно проинформирую, - добавил Старовойт.