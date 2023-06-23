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НовостиПроисшествия23 июня 2023 13:47

Курянина за дебош в больнице отправили на "сутки"

Пациент обругал врачей и посетителей
Ольга ДАНИЛОВА
В суде пациент вину признал полностью

В суде пациент вину признал полностью

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кировский районный суд за хулиганские действия в больнице дал жителю Курска наказание в виде 13 суток административного ареста.

ЧП произошло 19 июня. 35-летний мужчина устроил дебош в приемном отделении ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Курска.

Как сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области, он стал беспричинно скандалить - выражался грубой нецензурной бранью в адрес персонала больницы и посетителей, вел себя агрессивно, неадекватно, размахивал руками, кидался драться, на требования прекратить хулиганские действия не реагировал.

В суде пациент вину признал полностью, пояснив, что все произошло из-за того, что он был пьян.

В итоге его отправили на "сутки" в специальный приемник Центра по исполнению административного законодательства УМВД России по Курску.