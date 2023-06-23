В Курской области отметят Международный День балалайки

В программе - экспресс мастер-классы игры на балалайке, домре, баяне, гитаре Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 июня в регионе отметят Международный День балалайки. Курян и гостей региона приглашают на праздник, который пройдет в парке «Теплый берег» города Курчатова с 18:00 до 20:00.

Гостей ждут:

• экспресс мастер-классы игры на балалайке, домре, баяне, гитаре от студентов Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова

• концерт учащихся Курчатовской ДШИ на народных инструментах

• концерт народного оркестра Курского музыкального колледжа под управлением дирижера Анатолия Марковчина

В программе примут участие солисты Курской филармонии. Праздник проходит при поддержке Благотворительного фонда поддержки культуры и искусства Сергея Проскурина, администрации Курчатова, Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова.

Напомним, что стартовал общегородской творческий проект «Курск – 2023. Лето в городе». Городская культурная жизнь по крайней мере до 31 августа будет насыщена бесплатными программами на открытом воздухе. Это спортивным, культурные, просветительские мероприятия. Вход везде свободный.

Проект наполнит досуг курян интересными и полезными по содержанию мероприятиями: встречами с курскими литераторами, разноплановыми акциями, мастер-классами, литературными викторинами, интерактивными играми, конкурсами.