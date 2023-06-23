В Курске продолжается ремонт дорог

У Дома Советов заново укладывают асфальт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Капитальный ремонт автомобильных дорог продолжается в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на улицах Белинского и Марата продолжается устройство покрытия. Рабочие на двух объектах суммарно уложили более 850 т асфальтобетонной смеси SP-16. На проезде от улицы 50 лет Октября до улицы Гремяченской уже отфрезеровано порядка 6 тыс. кв. м. старого дорожного покрытия, сообщили в Доме Советов.

На улицах Дубровинского и Дружининская отремонтировали тротуары. Также тротуары ремонтировались и на проспекте Победы, где помимо этого, рабочие приступили к устройству съездов. На улице Красной Армии специалисты отрегулировали положение люков.

На 23 июня предусмотрены работы по фрезерованию проезда от улицы 50 лет Октября до Гремяченской, а также проезда от улицы Гремяченской до дома 128 по улице 50 лет Октября. На улицах Дружининская и Бутко рабочие будут ремонтировать тротуары. Улицы 1-ю Орловскую и Красную армию ждут работы с канализационным оборудованием. На проспекте Победы дорожные службы продолжат ремонтировать съезды.