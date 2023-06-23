Объем ипотеки в Сбере для самозанятых Черноземья составил более 22 миллионов рублей

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Аналитики Домклик проанализировали востребованность ипотеки у самозанятых россиян. С начала 2023 года объём выдач по ней в регионах Черноземья составил 22,7 миллиона рублей.

Сбер запустил программу ипотеки для самозанятых в 2019 году. По программе можно приобрести первичное и вторичное жильё, дом, землю, гараж, машино-место и кладовую. Кроме того, самозанятым доступны такие льготные программы, как «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Процентные ставки по базовым программам начинаются от 10,9% годовых, по «Семейной ипотеке»— от 5,7%. Минимальный первоначальный взнос —15%, а максимальный срок кредита —30 лет.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Интерес заемщиков растет как к новым предложениям банка, так и уже стандартным программам. Сбербанк предлагает различные варианты ипотеки, из которых можно выбрать именно тот, который подходит человеку в конкретной ситуации. Подать заявку на ипотеку для самозанятых и получить решение всего за пару минут можно онлайн на Домклик или обратиться в ближайший офис банка».

51% заёмщиков — женщины, 49% — мужчины. Программа наиболее популярна у людей 31–40 лет: на них приходится 50% выдач.

Напомним, что за пять месяцев 2023 года более 3,5 тысяч самозанятых оформили свой статус благодаря сервису от Сбера «Свое дело».