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НовостиДеловой Курск22 июня 2023 13:12

В Курске центральный вход на Боевку благоустроят

Здесь высадят деревья и уложат рулонный газон
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В парке продолжат благоустройство

В парке продолжат благоустройство

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В природном парке «Боева дача» в Курске приступили к выполнению работ по благоустройству территории около группы букв «Боевка». В рамках проекта будет проведено устройство дорожек, высадка саженцев и рулонного газона, отсыпка территории декоративным щебнем.

Концепция разработана АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области». Работы планируется завершить в июле текущего года, сказали в Правительстве региона.

Кстати, 24 июня в парке имени 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) с 13:00 до 15:00 пройдет фестиваль семей и работающей молодежи.

Организаторами фестиваля выступают администрация города, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Курска и МБУ «Городской центр социальных программ «Спектр».

Курян и гостей города ждут разнообразные локации игровой, спортивной и интеллектуальной направленности.