В Курске открылась ярмарка "Свое родное"

Ярмарка для посетителей будет открыта с 8:00 до 18:00. Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в одноэтажном здании Северного рынка начала работу ярмарка фермерской продукции «Свое родное». По просьбам курян она продлится до 24 июня включительно.

Посетители здесь смогут приобрести качественную, экологически чистую продукцию фермерских и домашних хозяйств, малых предприятий, использующих при производстве сырье от фермеров. Ярмарка для посетителей будет открыта с 8:00 до 18:00.

Ранее КП сообщала, что средняя зарплата курян по данным Росстата превысила 46 тысяч рублей. А примерно восемь человек из ста в регионе живут за чертой бедности.

Курская область заняла 19-ю строчку в рейтинге российских регионов по доходам населения. В прошлом году регион занял 20-е место.

Основным показателем, по которому составлялся рейтинг, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ за 12 месяцев. Медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% - ниже. Показатель отношения средних доходов к фиксированному набору в Курской области в 2022 году составил 1,73.