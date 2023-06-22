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НовостиОбщество22 июня 2023 11:52

На 80-летие Курской битвы выступят Лев Лещенко и Денис Майданов

Концерт пройдет на Красной площади в Курске
Ольга ДАНИЛОВА

В честь 80-летия победы в Курской битве на Красной площади в Курске пройдет большой праздничный концерт. Еще весной проходил опрос «Кого пригласить из артистов на 80-летие победы в Курской битве?». В нем были представлены Лев Лещенко, группа «Любэ», Полина Гагарина, Шаман, Олег Газманов, Сергей Волчков, Пелагея, Денис Майданов, Юта, Марк Тишман.

Как сообщила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина, это будет концерт, состоящий из выступлений нескольких артистов. Сейчас идут переговоры с SHAMAN, Полиной Гагариной и с «Любэ». Это лидеры опроса. Свое участие уже подтвердили Лев Лещенко, Зара, Юта и Денис Майданов. Это те артисты, которые уже точно выступят в Курске, сказала чиновник.

Ранее КП сообщала, что в Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.» в четыре часа утра прошла акция «Свеча памяти».

Горожане пришли, чтобы почтить память тех, кто погиб в этой войне. Люди зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню.