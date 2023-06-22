Под Курском сгорел дом

В 17:14 21 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Веретенино Железногорского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №49 Железногорского района, ПЧ № 11 Железногорска, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь удалось потушить в 17:34 по данным МЧС региона.

Пожар полностью уничтожил жилой дом.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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