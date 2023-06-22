С начала купального сезона в Курской области утонули два человека

Курянам не советуют купаться в необорудованных местах Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 июня в городе Обояни Курской области произошел несчастный случай на водоеме. При купании в необорудованном месте утонул 17-летний парень.

Это вторая трагедия в Курской области с начала купального сезона, также в Обоянском районе 18 июня в необорудованном месте утонул 43-летний мужчина.

Всего же с начала года на водоемах области погибли 13 человек, сообщает ГУ МЧС региона.

Купальный сезон стартовал в регионе 1 июня. Открыты 50 организованных мест отдыха у воды, где оборудована необходимая инфраструктура, дежурят обученные спасатели. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области регулярно проводят профилактические рейды. Первоочередное внимание уделяют детям. Одно из таких патрулирований состоялось на реке Тускарь областного центра.

Теплая солнечная погода собрала немало отдыхающих на пляжах. Куряне плавали на лодках и катамаранах. Спасатели делали замечание тем, кто находился в плавсредстве без спасательных жилетов. Вблизи воды находились и дети без взрослых. Инспекторы особенно акцентировали внимание родителей на недопустимость таких действий. На так называемом диком пляже ныряли подростки. Их предупредили об административной ответственности, ребята покинули опасное место.